شكرا لقرائتكم محمود كهربا بديل طاهر محمد طاهر حال خروجه من معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اسم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى، يتردد للانضمام للمنتخب فى المعسكر المقام حالياً، حال عدم قدرة طاهر محمد طاهر على استكمال المعسكر بداعى الإصابة، ودخل كهربا فى مشادة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية اثناء استلام الأهلى لبطولة الدورى بعد مواجهة طلائع الجيش ليربط البعض استبعاده فى بداية المعسكر بسبب هذه الواقعة.

يخضع طاهر محمد لكشف طبى واشعة لتحديد مصيره من الاستمرار فى المنتخب أو الاستبعاد بعد أن اشتكى اللاعب من شد فى مران اليوم فى إطار الاعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم من بداية مران الفريق اليوم خلال معسكره المفتوح بعد أن اشتكى من شد فى العضلة الأمامية، وخضع اللاعب لفحص طبى بمعرفه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة.

وواصل المنتخب الوطنى تدريباته فى ثانى أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدرى بانضمام لاعبى الأهلى إلى باقى مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.