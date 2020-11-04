شكرا لقرائتكم حسام البدرى يسمح لوسائل الإعلام بتغطية مران المنتخب غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر فتح مران المنتخب الوطنى الأول، المقرر له فى الساعة الثالثة عصر غد الخميس بملعب بتروسبورت، أمام كافة وسائل الإعلام وبدأ الفراعنة معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومى 14 و17 ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

يتواجد فى معسكر المنتخب الأول حتى الآن13 لاعباً هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة)، على أن ينضم اليوم سداسى الأهلى وهم : محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة " الأهلي".

تسود حالة من القلق الشديد على الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب على أحد ملاعب النجيل الصناعى فى توجو يوم 15 نوفمبر الجارى قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة على ملعب الترتان نظرًا لسوء أرضية الملاعب فى توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفنى التدريب على ملعب الترتان يوم 15 نوفمبر على أن يكون المران الرئيسى والأخير يوم 16 على ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء، خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومى 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.