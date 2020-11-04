شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الفنون القتالية الروسى حبيب نور محمدوف ينشر فيديو مع والده الراحل: أفضل الأوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو مؤثر، شارك بطل العالم في الفنون القتالية حبيب نور محمدوف، فيديو لوالده خلال تدريبه والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد يوليو الماضى، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق حبيب نور محمدوف، قائلا :" كان أفضل الأوقات مع الأب".

وظهر عبد المناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أثناء الفيديو، خلال قيامه بتدريبه على مهارات الفنون القتالية حيث كان من أبرز مدربى الرياضات القتالية في روسيا.





ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

وحقق حبيب نور محمدوف، البالغ من العمر 32 عاما، فوزه الـ29، بعدما أجبر منافسه الأمريكى على طلب الاستسلام فى الجولة الثانية من النزال الذى جمعهما فى "جزيرة القتال" فى أبوظبى، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه، وفيما واصل محمدوف مسيرة انتصاراته التى لا تنقطع، فإن منافسه جايتجى، تجرع مرارة الهزيمة للمرة الثالثة فى مسيرته مقابل 22 انتصارًا.

يشار أنه توفي والد ومدرب بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، وبعد تدهور حالته الصحية وإصابته بسكته دماغية بسبب فيروس كورونا المستجد.