شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تعليمات خاصة لـ "بابل" وتأهيل خاص لثلاثي الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريباته اليومية، فى إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى، المران بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يتم استكمال الحصص البدنية المكثقة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو. ومنح البرازيلى رودلفو تعليمات خاصة للوافد الجديد “ارى بابل”. المران تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم من الحركة بجانب التسديدات. وشهد المران اقامة تقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تألق لحراس المرمى خاصة كمال السيد الحارس الشاب. وخاض حازم مرسى ومحمد حمدى زكى ومحمد عمار ثلاثى الفريق تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب بعد شعورهم ببعض الإرهاق، ونجح مجلس إدارة الاسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،