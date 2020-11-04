شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اجتماع الخطيب وموسيماني فى الأهلي بعد مشاورات 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي عقد في مقر النادي بالشيخ زايد وامتد لقرابة الـ3 ساعات، وشهدت الجلسة بحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها التحضيرات لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة، ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز، كما تشهد الجلسة حسم الأسماء العائدة من الإعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.

فى سياق متصل، يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 7 نوفمبر الجاري أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.

من ناحية أخرى، عادت مفاوضات الأهلى مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.