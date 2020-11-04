شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر فتح مران المنتخب الوطني الأول، المقرر له في الساعة الثالثة عصر غد الخميس بملعب بتروسبورت، أمام كافة وسائل الإعلام وبدأ الفراعنة معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و17 ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

يتواجد في معسكر المنتخب الأول حتى الآن13 لاعباً هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) ، على أن ينضم اليوم سداسي الأهلي وهم : محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي".

تسود حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب على أحد ملاعب النجيل الصناعي في توجو يوم 15 نوفمبر الجاري قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة على ملعب الترتان نظرًا لسوء أرضية الملاعب فى توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفني التدريب على ملعب الترتان يوم 15 نوفمبر علي أن يكون المران الرئيسى والأخير يوم 16 على ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء، خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومى 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.