بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد فى مؤتمر صحفي غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادي بيراميدز، مديره الفني الجديد والذي سيتولى المهمة خلال الأيام المقبلة خلفا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيش، في مؤتمر صحفي غدا، الخميس.
ويقدم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال المؤتمر الصحفي، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.
ويقام المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء غد الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ومسموح لجميع وسائل الإعلام بمختلف فئاتها حضور المؤتمر الصحفي الموسع.
وينتظر مسئولو نادى بيراميدز، حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، لفتح ملف تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين، والذين تنتهى مدة إعاراتهم بنهاية الموسم، حيث أعار بيراميدز مهاجمه أحمد على لصفوف إنبى، فيما أعار ناصر منسى لطلائع الجيش، لاسيما وأن عمرو مرعى الذى كان معارًا لصفوف مصر المقاصة انتقل بشكل رسمى لطلائع الجيش، ليتبقى أحمد على وناصر منسى الذان سيحدد مصيرهما المدير الفنى الجديد.
ومن المنتظر أن يتمم بيراميدز تعاقده مع المدير الفنى لخلافة تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.
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