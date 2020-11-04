شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل كابتن الزمالك أمام الرجاء المغربي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك شارة الكابتن اليوم أمام الرجاء المغربي في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة مساء في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها أبو جبل مرتديا شارة الكابتن منذ بداية المباراة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حول تشكيل مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر إنطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.