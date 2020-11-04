شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية العقدة ومسك الختام بين الزمالك والمغاربة قبل مواجهة الرجاء ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا ، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر الماضى بكازابلانكا بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى.

وتأجلت مباراة الزمالك والرجاء المغربى أكثر من مرة نتيجة لإصابة عدد كبير من فريق بطل المغرب بفيروس كورونا، حيث كان مقرر إقامة المباراة يوم 24 اكتوبر الماضى، ثم تم تأجيلها للأول من نوفمبر الجارى، قبل الاستقرار على إقامتها فى الرابع من نوفمبر. ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

ونستعرض رحلة الزمالك مع الأندية المغربية قبل مواجهة الرجاء المصيرية..

* 5 مواجهات بين الزمالك والرجاء المغربى

والتقى فريقا الزمالك والرجاء المغربى في خمسة مواجهات سابقة كانت الأولى في ذهاب الدور النهائي لدوري الابطال الافريقى 2002 وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين بالمغرب وفى لقاء الإياب فاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله تامر عبد الحميد بالقاهرة بينما كانت اللقاء الثالث في دور الستة عشر لدوري أبطال العرب موسم 2004-2005 بالدار البيضاء وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما مصطفى جعفر وعبد الحليم على ، وفى لقاء العودة فاز الفريق المغربى بثلاث أهداف بالقاهرة، وأخيراً فاز الزمالك على الرجاء المغربى بهدف دون رد بملعبه في ذهاب نصف النهائي الافريقى بالنسخة الحالية ولم يستطع الرجاء على ملعبه أن يسجل أهدافاً في شباك الزمالك طوال مبارياتهما معاً .

*الزمالك عقدة المغاربة

يمثل الزمالك عقدة حقيقة للأندية المغربية حيث تفوق في 12 مباراة من 19 منهم 3 نهائيات ، وتعادل في 5 وخسر في 3، وتمكن الأبيض من تسجيل 28 هدف في شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 13 هدف.

برباعية نظيفة كتب الزمالك أكبر فوز له في تاريخه على الأندية المغربية، حدث ذلك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، إلا أن هذا الفوز تعكر صفوه بعد خسارة الفارس الأبيض في المغرب بخماسية مقابل هدفين.

*المغاربة طريق تتويج الزمالك

وتوج الزمالك ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الرجاء عام 2002 وبعدها الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الوداد عام 2003، وأخيرا توج بلقب الكونفدرالية لنسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.

أول منافس مغربي واجهه الزمالك كان فريق العاصمة الرباط الجيش الملكي في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية الأبطال 1985. كل فريق فاز 1-0 بملعبه قبل أن يتفوق المغاربة 4-3 بركلات الترجيح.

في طريقه للفوز بلقب دوري الأبطال 1996، تغلب الزمالك على المكناسي المغربي في ربع النهائي. الفوز 2-0 بالقاهرة تبعه تعادل 2-2 خارجها مما تأهل بالزمالك لنصف النهائي في طريقه للقب الرابع.

المغاربة مهدوا الطريق نحو لقب آخر في دوري الأبطال للزمالك، الذي تغلب هذه المرة على العملاق الرجاء في نهائي 2002. تعادل سلبي في الدار البيضاء أعقبه فوز 1-0 بالقاهرة جعل الزمالك يتسيد القارة للمرة الخامسة، رقم قياسي في هذا الوقت.

آخر ألقاب الزمالك في بطولات افريقيا أتى على حساب عملاق مغربي آخر. الفرسان البيض رفعوا لقب كأس السوبر 2003 بالفوز على الوداد البيضاوي 3-1 بالقاهرة ليحققوا لقبهم الثالث.

الزمالك تجاوز فريق مغربي آخر هو المغرب الفاسي في ثمن نهائي دوري الأبطال 2012. الفرسان البيض أكملوا ثنائية الفوز 2-0 خارج ملعبهم وعليه ليبلغوا مرحلة المجموعات وقتها وفي ثمن نهائي كأس الكونفيدرالية 2015 تعادل الزمالك لملعبه مع الفتح الرباطي، لكنه تمكن من الفوز خارج أرضه 3-2 ليتأهل للدور التالي.

الوداد كان المنافس مرة أخرى وهذه المرة في نصف نهائي دوري الأبطال 2016. المواجهة المثيرة شهدت فوز الزمالك 4-0 في الإسكندرية، قبل خسارته 5-2 في الدار البيضاء لكنها لم تكف لخروجهم من البطولة، الفرسان البيض بلغوا النهائي بالفوز 6-5 في المجموع، قبل أن يحلوا وصيفاً لماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وفى الموسم الماضى و كأس الكونفيدرالية واجه الزمالك منافسين من المغرب. في دور الـ32 الثاني تعادل الزمالك سلبياً خارج أرضه مع اتحاد طنجة قبل أن يهزمه 3-1 ليبلغ مرحلة المجموعات. وفي ربع النهائي فرض تعادلاً سلبياً آخر على حسنية أغادير قبل أن يهزمه 1-0 بملعبه ليبلغ نصف النهائي ثم واجه نهضة بركان المغربى في المباراة النهائية وخسر في المغرب بهدف دون رد قبل أن يعود ويفوز في القاهرة بهدف دون رد ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي أهدت الفارس الأبيض أول لقب في تاريخه لبطولة الكونفدرالية .