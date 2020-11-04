قبل معركة الرجاء.. وصول فريق الزمالك لملعب القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصلت حافلة فريق نادي الزمالك، إلى ملعب "استاد القاهرة" من أجل مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك تفوق في نتيجة الذهاب على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن موقعة الذهاب.

ويسعى الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية في معركة الليلة من أجل الوصول للمباراة النهائية، حيث يكفي الفريق الأبيض نتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل التأهل.

في المقابل، ليس أمام الرجاء البيضاوي سوى الفوز إذا ما أراد بطل الدوري المغربي العبور للمباراة النهائية والتي من المقرر أن تقام في 27 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب".

جدير بالذكر أن الأهلي حجز البطاقة الأولى للمباراة النهائية عقب الفوز الساحق الذي جاء على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.