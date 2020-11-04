أرتيتا: النني نجح في كافة التحديات لكن من المبكر الحديث عن التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال أن محمد النني لاعب وسط الفريق تجاوز كل التحديات التي واجهها منذ العودة من الإعارة وانتظم في صفوف الفريق.

وقال أرتيتا في تصريحاته للموقع الرسمي لآرسنال، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن (محمد النني) يرد بشكل جيد للغاية على التحديات التي نضعها أمامه."

وتابع: "لقد تعرض لتحدي كبير عندما عاد من الإعارة ليظهر ما يستطيع أن يضيفه للفريق بحق، وأعتقد أن الجميع شاهد ما يستطيع أن يفعله، لذا أنا سعيد بالأداء الذي يقدمه مع الفريق وما يضيفه للفريق."

وتحدث عن إمكانية تجديد عقد محمد النني: "لنتحرك في هذه الأمور خطورة بخطوة، ما استطيع أن أقوله أنني سعيد بما يقدمه اللاعب وأتمنى أن يستمر على هذا الأداء على مدار الموسم."

ويمتد عقد محمد النني الحالي مع آرسنال حتى صيف 2022.