إصابة لاعب المنتخب المصري قبل مواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، من بداية تدريبات المنتخب بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية في إطار التحضيرات لمباراتي توجو والمقرر لها 14 و17 ضمن تصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون (2021).

وواصل المنتخب المصري تدريباته لليوم الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه حسام البدري استعدادًا لمباراتي توجو والتي تأتي ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، أن طاهر خرج من بداية المران بعدما اشتكى من شد في العضلة الأمامية.

وخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي مع محمد أبو العلا لتشخيص الإصابة.

وشهدت تدريبات المنتخب المصري، انضمام سداسي الأهلي (محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"). (طالع التفاصيل)

وكان المنتخب المصري بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل الإيجابي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية بنتيجة (1-1) ثم التعادل سلبيًا أمام منتخب جزر القمر.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد نقطتين بالتساوي مع منتخب كينيا، في المقابل يتصدر منتخب جزر القمر الترتيب بأربع نقاط بينما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة.