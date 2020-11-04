بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم مدربه الجديد.. دون الكشف عن اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: أعلن نادي بيراميدز موعد المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لقيادته خلفاً للمدرب آنتي تشاتشيتش الذي رحل بعد خسارة نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي. وسيقام المؤتمر الصحفي الثامنة مساءً غداً الخميس الموافق 5 نوفمبر في قاعة المؤتمرا في استاد الدفاع الجوي الذي يحتضن مباريات بيراميدز. وسمح بيراميدز لكل وسائل الإعلام بحضور المؤتمر الصحفي والتعرف على المدير الفني الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الصحفي، ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

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