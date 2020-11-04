استعدادًا لتوجو.. انضمام سداسي الأهلي لمنتخب مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يواصل المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام البدري، تدريباته والتي تقام على ملعب "بتروسبورت"، ضمن التحضيرات لمباراتي توجو في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره التيجولي في 14 من الشهر الحالي ثم 17 بتوجو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون بالعام المقبل.

وشهدت تدريبات المنتخب المصري انضمام سداسي الأهلي وهم :(محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة").

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في السادس من الشهر الجاري وتحديدًا عقب مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن إياب دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان حسام البدري استقر على قائمة المحترفين والتي شهدت تواجد الخماسي (محمد صلاح من ليفربول - محمد النني من آرسنال - محمود حسن "تريزيجيه" من أستون فيلا - أحمد حجازي من اتحاد جدة السعودي - أحمد حسن "كوكا" من أولمبياكوس).

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، حيث يتصدر منتخب جزر القمر الصدارة برصيد أربع نقاط ثم منتخبي كينيا ومصر برصيد نقطتين، وأخيرًا توجو برصيد نقطة.

وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا بنتيجة (1-1) على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ثم تعادل سلبيًا خارج قواعده أمام منتخب جزر القمر.