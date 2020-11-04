"الأقدار منعتني من المعركة".. رسالة تحفيزية من لاعب الرجاء قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه محمد دويك لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة لزملائه قبل مباراة الزمالك والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن إياب منافسات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب دويك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل توجه بعثة الفريق المغربي إلى القاهرة يوم الإثنين الماضي.

وكتب دويك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأربعاء :"قدر الله وما شاء فعل، لم تسمح الأقدار أن أرافق الفريق لمصر لكي أساعد بكل إمكانياتي في المعركة التي تنتظره، ولكن هذا لن يمنعني من العودة لصفوف الجمهور وتشجيع زملائي كأي شخص من شعب الرجاء. ديما رجاء".

المدرب جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي يفتقد عنصرًا بارزًا داخل صفوفه بخلاف دويك وهنا الحديث عن الحارس الأساسي أنس الزنيتي والذي يعاني من أعراض فيروس كورونا أيضًا.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في الشهر الماضي حسمها الزمالك لصالحه بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق المهاجم المغربي الدولي أشرف بنشرقي، في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.

ويحتاج الزمالك للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل بلوغ المباراة النهائية ومقابلة الأهلي، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى الفوز بعد خسارة معركة الذهاب.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة الليلة نظيره الأهلي في 27 من الشهر الجاري ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للنهائي عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.