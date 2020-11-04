6 رسائل من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، 6 رسائل للاعبي الفريق الأبيض في المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك أمام الرجاء البيضاوي في التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونبه باتشيكو، لاعبي الزمالك في المحاضرة الأخيرة، على عدم الاحتفاظ بالكرة وقت طويل، بالإضافة للعب بشكل سريع.

وأرسل باتشيكو رسالة للاعبي الزمالك بعدم الاندفاع الهجومي، واستغلال أي فرصة على مرمى الرجاء المغربي.

واختتم باتشكيو تعليماته للاعبي فريقه، باللعب على تسجيل هدف مبكر، وعدم الاعتراض على حكم المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في الذهاب خارج الأرض بهدف نظيف، عن طريق المغربي المميز أشرف بنشرقي.