كاف يوضح لمصراوي حقيقة إصابة حكم "VAR" الزمالك والرجاء بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن تقني برتغالي الجنسية تعرض للإصابة بفيروس كورونا ولم يتمكن من الوصول إلى مصر، لكن مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال إفريقيا ستقام دون أدنى مشكلة، بوجود حكم الفيديو المساعد.

ونفى "كاف" ردًا على استفسار "الخليج 365" صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة حكم الـ"فار" بفيروس كورونا، قائلًا: "فريق الـVAR بالكامل بخير، وجاهز من أجل إدارة المباراة."

وتابع: "لدينا تقني واحد من فنيين تقنية حكم الفيديو، وهو برتغالي كان من المفترض أن يسافر الأسبوع الماضي لكنه لم يسافر لأنه أصيب بفيروس كورونا."

وتقام مباراة الزمالك أمام الرجاء البيضاوي في التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على الرجاء في الذهاب خارج الأرض بهدف نظيف، عن طريق المغربي المميز أشرف بنشرقي.

وينتظر الأهلي المتأهل من الزمالك والرجاء لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالأسكندرية.