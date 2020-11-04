رسميًا.. كليوباترا يحدد ملعبه استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حدد نادي سيراميكا كليوباترا، الأربعاء، ملعب استاد السويس الجديد ليكون الملعب الرسمي للفريق استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).

وكان نادي كليوباترا يلعب على ملعب السويس الجديد في الموسم الماضي وتحديدًا خلال مشواره في دوري الدرجة الثانية.

وأفاد الموقع الرسمي لكليوباترا، الأربعاء، أن إدارة النادي إلى جانب مدرب الفريق هيثم شعبان، استقروا على خوض مباريات الموسم الجديد على ملعب السويس الجديد.

ونجح فريق كليوباترا في الصعود إلى دوري we المصري للمرة الأولى في تاريخه ممثلاً عن المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة) بعد احتلال الصدارة بـ 43 نقطة بفارق نقطة عن بتروجيت.

جدير بالذكر أن أندية كليوباترا وغزل المحلة والبنك الأهلي ضمنوا الصعود للموسم الجديد على حساب الثلاثي حرس الحدود ونادي مصر وطنطا.