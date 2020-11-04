بوتشيتينو يُفاجيء إدارة مانشستر يونايتد: “أنا مُستعد للعودة إلى التدريب”

بعد ما يقرب من عام من إقالته من تدريب توتنهام، أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إنه مستعد للعودة إلى التدريب من جديد.

وأقال توتنهام بوتشيتينو بعد قرابة خمس سنوات في منصبه عقب بداية مخيبة للآمال للموسم الماضي وحل محله البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

بوتشيتينو عاطلاً عن العمل منذ ذلك الحين، لكنه تحدث كضيف في برنامج “صنداي نايت فوتبول” على قناة سكاي سبورتس البريطانية، وإعترف المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بأنه يفتقد حياته كمدرب كرة قدم.

وقال مدرب توتنهام السابق: “أشعر دائمًا بالأستعداد للمشاركة في اللعبة مرة أخرى. أنا أحب كرة القدم، إنها شغفي، إنها وظيفتي”.

وأضاف: “أنا أبحث عن عمل. أنا أحب اللعبة. أنا أعمل وأقوم بأشياء ولكن الأمر يختلف عن المشاركة كل يوم والمشاركة مع لاعبيك وطاقمك. أفتقد ذلك، هذا هو الواقع”.

وتابع: “ليس الأمر مرهقًا أثناء العمل. ليس من المجهد الذهاب إلى ملعب التدريب، لإعداد الفريق، والمنافسة”.

منذ مغادرته توتنهام، أرتبط بوتشيتينو بتدريب عدد من الأندية الكبرى على مدار الأشهر الماضية، كان أبرزها ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما ورد أنه رفض فرصة تولي تدريب موناكو الفرنسي في يوليو الماضي.

وكانت قد كشفت صحيفة ميرور البريطانية في وقتًا سابق، أنّ إدارة مانشستر يونايتد وضعت بوتشيتينو على رأس أولوياتها، لخلافة المدير الفني الحالي أولي جونار سولشاير، إذا استمرت معاناة الشياطين الحمر مع المدرب النرويجي.

تولى مدرب ساوثهامبتون السابق مهمة تدريب توتنهام في مايو 2014، وسرعان ما ساعد السبيرز في التواجد ضمن الأربعة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قادهم أيضًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

لكنه أقيل بعد أن احتل توتنهام المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز قرب منتصف الموسم الماضي.

وقال رئيس توتنهام، دانييل لافي حينذاك: “كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير. لم يتخذ مجلس الإدارة هذا القرار بسهولة، لقد كان قرارًا صعبًا، ولم نتعجل في اتخاذه”.

وأضاف حينها: “للأسف، كانت النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم مخيبة للآمال للغاية”.

واختتم: “يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، هذا القرار اُتخذ بغض النظر عن العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع ماوريسيو وطاقمه التدريبي، لكننا نفعل ذلك من أجل مصلحة النادي”.

يذكر أن بوتشيتينو رفض الكثير من العروض المقدمة له منذ إقالته من تدريب توتنهام، لا سيما من بنفيكا البرتغالي، لأنه يفضّل الحصول على فرصة مناسبة، ويُعد مانشستر يونايتد خيارًا مثاليًا للمدرب الأرجنتيني.

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