بث مباشر | شاهد الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي في قمة مباريات اليوم الأربعاء 4-11-2020 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تُنقل مباراة “الزمالك والرجاء” على قناة بي ان سبورتس 7، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء على ملعب القاهرة الدولي في مباراة من العيار الثقيل ستحسم المتأهل لملاقاة النادي الأهلي في نهائي أغلى البطولات الأفريقية.

ولاقت المباراة صعوبات كثيرة وجدلاً كبيراً قبل تحديد موعد إقامتها اليوم، حيث تم تأجيلها مرتين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

واستفاد فريق الزمالك من هذا التأجل حيث استعاد جهود الرباعي “حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة” بعدما كانوا مهددين بالغياب عن المباراة في حالة اقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي.

ويحتاج الزمالك تحقيق التعادل او الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف احرزه النجم المغربي المتميز اشرف بن شرقي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الرجاء المباراة بمعنويات عالية بعدما جاءت فحوصات فيروس كورونا سلبية لكل لاعبيه، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز بهدف نظيف لتعديل النتيجة او الفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وعاش الرجاء أيام عصيبة خلال الفترة القليلة الماضية، فبعد خسارته مباراة الذهاب تلقى صدمة من وزارة الصحة المغربية بوضع الفريق في الحجر الصحي ومنع مغادرته إلى العاصمة المصرية “القاهرة”، ليتأجل اللقاء للمرة الأولى من يوم 24 أكتوبر إلى يوم 1 نوفمير، قبل ان يتم تأجيله مرة أخرى بعد طلب من السلطات المصرية إلى اليوم 4 نوفمبر.

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