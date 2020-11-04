محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا

واصل الفرعون المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بنحت اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي عندما تمكن من تسجيل أحد الأهداف الخمسة لفريقه أمام أتلانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الثلاثاء.

ونجح محمد صلاح بفضل هذا الهدف في أن يُصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى الهدف الـ 21 بقميص الريدز في المسابقة الأعرق والأقوى والأغلى في عالم كرة القدم، ليُعادل رصيد النجم السابق لليفربول “ستيفن جيرارد” الذي كان قد سجل نفس العدد في فترة زمنية أطول بكثير من فترة صلاح على ملعب آنفيلد روود.

وسجل صلاح الهدف بعد إنطلاقة خرافية في الدقيقة 47 من المباراة التي انتهت 5-0 وجعلت بطل دوري أبطال أوروبا 2019 يتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على أياكس الهولندي و في الجولة الثانية على ميتييلاند الدنماركي.

ويمتلك النجم المصري فرصة كبيرة للابتعاد عن ستيفن جيرارد و الانفراد بصدارة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فلا تزال أمام ليفربول 3 مباريات في دور مجموعات البطولة أمام خصوم يسهل اختراق دفاعاتهم وهذا ما تأكد خلال الجولات الثلاث الماضية.

يذكر أن النجمين محمد صلاح و ستيفن جيرارد يتوفران على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول من نهائين حيث حقق جيرارد اللقب عام 2005 وخسر النهائي في 2007 فيما خسر صلاح النهائي عام 2018 وحقق اللقب في العام الموالي 2019 وكان صاحب الهدف الأول من ركلة جزاء أمام توتنهام هوتسبير.