قناة تايم سبورتس الأرضية تستبعد بلال علام من التعليق على مباراة الزمالك والرجاء

قررت قناة تايم سبورتس الأرضية المصرية استبعاد بلال علام من التعليق على مباراة القمة المصرية المغربية بين الزمالك والرجاء البيضاوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاربعاء على ملعب القاهرة الدولي بإدارة الحكم السنغالي “نداي”.

ووقع اختيار قناة تايم سبورتس الأرضية على المعلق السابق في قنوات بي إن سبورتس “حاتم بطيشة” للتعليق على مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي هذا المساء.

وكانت مباراة الأهلي والوداد البيضاوي التي نقلت على قناة تايم سبورتس الأرضية المصرية، قد شهدت استبعاد مدحت شلبي من التعليق عليها، ومنح هذه المهمة إلى المعلق أيمن الكاشف.

وستنقل المباراة باستوديو تحليلي في حضور أحمد شوبير وسيف زاهر، ونخبة من المحللين الكبار أمثال الشيخ طه إسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب.

في نفس السياق، اختارت قناة بي إن سبورتس – الناقل الحصري الفضائي لدوري أبطال أفريقيا – المعلق الرياضي التونسي المخضرم “رؤوف خليف” للتعليق على هذه المباراة.

وظهرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” قبل ساعات من المواجهة، حول إمكانية تغيير رؤوف خليف بعصام الشوالي بسبب إصابة الأول بفيروس كورونا، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن.

جدير بالذكر أن المعلق المخضرم ولاعب النادي الأهلي السابق “ميمي الشربيني” كان قد علق على مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء عام 2002، عبر البث الأرضي المصري في القناة الثانية، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله تامر عبد الحميد.

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