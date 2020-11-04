القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب القاهرة الدولي قمة مباريات اليوم الاربعاء بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت جرينيتش، والعاشرة بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي بواسطة المالك الحصري لحقوق بث دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “قناة بي إن سبورتس القطرية”، وستوضع المباراة على القناة السابعة لبين سبورت بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس الفرنسية الثالثة.

وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من المواجهة، إصابة رؤوف خليف بفيروس كورونا، واستبداله بمواطنه عصام الشوالي الذي تعرض لوابل من الانتقادات أثناء تعليقه على ذهاب نصف نهائي البطولة بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري الشهر الماضي.

وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب نهاية شهر أكتوبر بنتيجة “صفر/1” في الدار البيضاء، ليضع قدمًا في النهائي الذي ترشح له الأهلي على حساب الوداد بنتيجة 1/5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوجد عدد من القنوات المجانية الأفريقية التي ستنقل الزمالك والرجاء، في مقدمتها قناة تايم سبورتس المصرية الأرضية، والتي سيُنقل الاستوديو التحليلي الخاص بها قبل وبعد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية على النايل سات.

وبحسب المشرف العام على البرامج الرياضية في قطاع التلفزيون المصري “محمد الجوهري”، فقد تم تقوية البث الأرضي بأجهزة حديثة لتضاهي جودة القنوات الفضائية، وإنه بإمكان الجميع استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية باستخدام “إريال عادي”، مشيرًا في البيان الرسمي الذي أصدره ماسبيرو “إلى أن تردد القناة يتواجد بجوار التردد الأرضي للقناة الثانية المصرية”.

وسيتواجد في الاستوديو التحليلي على قناتي أون تايم سبورتس الفضائية وتايم سبورتس الأرضية كل من “أحمد شوبير وسيف زاهر” للتقديم، وطه إسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب للتحليل، على أن يعلق على المباراة حاتم بطيشة.

وقرر قطاع التلفزيون المصري توفير تغطية خاصة لمباراة الزمالك والرجاء عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة مصحوبة بستوديو تحليلي يحمل عنوان كورة FM، من تقديم كريم حسن شحاته، في حضور سامي الشيشيني وهشام حنفي وجمال حمزة للتحليل.

والتالي قائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

القنوات المكسورة بالشيرينج

Arena Sport 1 Serbia HD

Arena Sport 2 Serbia HD

Arena Sport 3 Serbia HD

Arena Sport 4 Serbia HD

Arena Sport 5 Serbia HD

Eutelsat 16°E 11386 H 30000

Astra 23.5°E 11798 H 30000

قناة ORTM Mali

Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 12334 V 6428

القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم

Arriadia TNT HD

Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500

القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرغ

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 2 Serbia

Arena Sport 3 Serbia

Arena Sport 4 Serbia

Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام

BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000

قناة TM 2 Mali

Intelsat 31°W 12335 V 6429

قناة RTS 1 Senegal

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )

Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500

قنوات كرواتيا Arena Sport Croatia HD

Eutelsat 16°E 11595 H 30000

Eutelsat 16°E 11678 H 30000

Eutelsat 16°E 11512 H 30000

قنوات هولندا

Fox Sport 1 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

Fox Sport 2 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11856 V 29900

Fox Sport 4 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

قنوات فرنسا

Bein Sport 1 France HD

Astra 19.2°E 12168 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 2 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 3 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 11471 V 29950

Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD

Astra 19.2°E 11895 V 29700

Eutelsat 5°W 11679 V 29950