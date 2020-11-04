القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

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يستضيف ملعب القاهرة الدولي قمة مباريات اليوم الاربعاء بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت جرينيتش، والعاشرة بتوقيت السعودية.
تنقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي بواسطة المالك الحصري لحقوق بث دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “قناة بي إن سبورتس القطرية”، وستوضع المباراة على القناة السابعة لبين سبورت بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس الفرنسية الثالثة.
وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من المواجهة، إصابة رؤوف خليف بفيروس كورونا، واستبداله بمواطنه عصام الشوالي الذي تعرض لوابل من الانتقادات أثناء تعليقه على ذهاب نصف نهائي البطولة بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري الشهر الماضي.
وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب نهاية شهر أكتوبر بنتيجة “صفر/1” في الدار البيضاء، ليضع قدمًا في النهائي الذي ترشح له الأهلي على حساب الوداد بنتيجة 1/5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتوجد عدد من القنوات المجانية الأفريقية التي ستنقل الزمالك والرجاء، في مقدمتها قناة تايم سبورتس المصرية الأرضية، والتي سيُنقل الاستوديو التحليلي الخاص بها قبل وبعد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية على النايل سات.
وبحسب المشرف العام على البرامج الرياضية في قطاع التلفزيون المصري “محمد الجوهري”، فقد تم تقوية البث الأرضي بأجهزة حديثة لتضاهي جودة القنوات الفضائية، وإنه بإمكان الجميع استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية باستخدام “إريال عادي”، مشيرًا في البيان الرسمي الذي أصدره ماسبيرو “إلى أن تردد القناة يتواجد بجوار التردد الأرضي للقناة الثانية المصرية”.
وسيتواجد في الاستوديو التحليلي على قناتي أون تايم سبورتس الفضائية وتايم سبورتس الأرضية كل من “أحمد شوبير وسيف زاهر” للتقديم، وطه إسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب للتحليل، على أن يعلق على المباراة حاتم بطيشة.
وقرر قطاع التلفزيون المصري توفير تغطية خاصة لمباراة الزمالك والرجاء عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة مصحوبة بستوديو تحليلي يحمل عنوان كورة FM، من تقديم كريم حسن شحاته، في حضور سامي الشيشيني وهشام حنفي وجمال حمزة للتحليل.
والتالي قائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا
القنوات المكسورة بالشيرينج
Arena Sport 1 Serbia HD
Arena Sport 2 Serbia HD
Arena Sport 3 Serbia HD
Arena Sport 4 Serbia HD
Arena Sport 5 Serbia HD
Eutelsat 16°E 11386 H 30000
Astra 23.5°E 11798 H 30000
قناة ORTM Mali
Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 12334 V 6428
القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم
Arriadia TNT HD
Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500
القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرغ
Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 2 Serbia
Arena Sport 3 Serbia
Arena Sport 4 Serbia
Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام
BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000
قناة TM 2 Mali
Intelsat 31°W 12335 V 6429
قناة RTS 1 Senegal
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )
Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500
قنوات كرواتيا Arena Sport Croatia HD
Eutelsat 16°E 11595 H 30000
Eutelsat 16°E 11678 H 30000
Eutelsat 16°E 11512 H 30000
قنوات هولندا
Fox Sport 1 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
Fox Sport 2 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11856 V 29900
Fox Sport 4 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
قنوات فرنسا
Bein Sport 1 France HD
Astra 19.2°E 12168 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 2 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 3 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 11471 V 29950
Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD
Astra 19.2°E 11895 V 29700
Eutelsat 5°W 11679 V 29950
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