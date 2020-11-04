راموس يدخل التاريخ بتسجيله الهدف 100 مع ريال مدريد 

تمكن قائد ريال مدريد، النجم الإسباني سيرخيو راموس، من تسجيله هدفه الرقم مئة بقميص "الميرنغي" ليدخل نادي الكبار في النادي، وفقا لموقع "غفمي سبورت" الرياضي.



وكان راموس قد سجل هدفا خلاف مباراة الفريق الملكي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز العملاق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



وقد وصل "الكابيتنو" إلى الهدف رقم الى 100 هدف بعد خوضه 659 مباراة بقميص "البلانكوس" في جميع المسابقات، مع العلم أن هناك 22 لاعباً فقط في تاريخ النادي الملكي قد وصلوا الى 100 هدفاً فأكثر، وعلى رأسهم الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.



وما يجعل إنجاز راموس فريدا من نوعه أنه يلعب في مركز قلب الدفاع، فهو ليس مهاجم، ولكنه مع ذلك ساهم في تسجيل الكثير من الأهداف الحاسمة للمارد الأبيض.



تجدر الإشارة إلى راموس البالغ من العمر 35 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي دون ورود أي أخبار عن تجديده حتى الآن.

المصدر: مواقع الكترونية