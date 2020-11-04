الامارات | فيريرا وبانيغا والمعيوف الأفضل في أكتوبر بالدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا وبانيغا والمعيوف الأفضل في أكتوبر بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم البلجيكي يانييك فيريرا مدرب نادي الفتح، والأرحنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب وعبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال لجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

كما كشف الموقع الألكتروني الرسمي لرابطة الدوري السعودي اليوم الأربعاء عن حصول سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد على أول جوائز الأفضلية للاعبين الواعدين.

وأوضح موقع الرابطة أن اختيار الفريق الفني لفيريرا لجائزة أفضل مدرب، نظرا للمستويات التي قدمها فريق الفتح خلال الجولات الثلاث الماضية والتي منحت فريقه صدارة الترتيب بسبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الهلال والفيصلي والشباب على التوالي.

وأضافت الرابطة أن المستويات الكبيرة التي قدمها النجم الأرجنتيني بانيغا مع ناديه الشباب ساهمت في اختياره لجائزة الأفضلية على مستوى اللاعبين، فيما حقق عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس خلال الشهر، بعد أن تمكن من حماية مرمى فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن تلقي هدف وحيد في شباكه، ومحافظته على نظافة شباكه في لقائين من اللقاءات الثلاث التي خاضتها فريقه حتى الآن.

وأوضحت الرابطة أن اختيار الفريق الفني على سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع فريقه خلال الجولات الماضية مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.

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