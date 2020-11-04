الامارات | صورة المصري حجازي ترد على شائعة إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة المصري حجازي ترد على شائعة إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد المدافع الدولي المصري المحترف في اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، على الشائعات التي ترددت بشأن إصابته بفيروس كورونا إثر مخالطة زميله في الفريق فواز القرني حارس العميد، وذلك من خلال صورة التقطها داخل الحرم المكي خلال تأديته مناسك العمرة.

وقالت موقع سبورت السعودي "إن إصابة القرني بفيروس كورونا بعد مباراة فريقه في الجولة الماضية ضد الأهلي قد تسببت في نقل العدوى للاعبي فريقه ومن بينهم المصري أحمد حجازي الذي ظهر للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد".

وانتابت جماهير الاتحاد، حالة من القلق بعد إصابة القرني بفيروس كورونا، وظهوره مع حجازي.

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