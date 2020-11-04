شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف الأدوار الجديدة للاعبي ليفربول بعد إصابة فان دايك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الدور الجديد الذي يقوم به اللاعبين خلال الفترة الحالية والقادمة عقب إصابة فان دايك، بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء إيفرتون الأسابيع الماضية.

وأضاف كلوب، في تصريحات نشرها موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عقب إصابة المدافع الهولندي بقطع في الرباط الصليبي وإجراءه عملية جراحية ناجحة، قررت أن يقوم الجميع بدور دفاعي لمساعدة اللاعبين في الخط الخلفي، تعويضا لغياب المدافع العملاق.