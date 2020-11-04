شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يحتفل بفريق المقاولون ويهنئ عادل فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة محمد رضوان، احتفالية خاصة للمهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة، وعماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول، لتهنئتهم بالحصول على المركز الرابع والتأهل إلى الكونفيدرالية الأفريقية، والاحتفال أيضًا بعيد ميلاد المشرف العام على الكرة.

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي سعادته باللفتة الطيبة، التي تؤكد على أن نادي المقاولون العرب أسرة واحدة، والجميع يتعاون لإعلاء شأن النادي في ظل التعاون المحترم والمثمر بين الفريق الأول ومديره الفني عماد النحاس وقطاع الناشئين برئاسة محمد رضوان.

ووجه رضوان التهنئة لمنظومة المقاولون العرب ومجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على الانجاز الكبير وقدم النحاس الشكر لرئيس قطاع الناشئين وكل مدربي النادي.