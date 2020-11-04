شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل تدريباته اليومية في الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المران ببعض التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، ثم بعض التدريبات الخفيفة، وبعدها قسم هيثم شعبان المدير الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعتين، ولعبوا تقسيمة قوية.

وحرص مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق، على منح حراسه محمود شكري ومحمد شريف وحسن إبراهيم، بعض التدريبات الخاصة سواء بدنية أو فنية، في إطار المرحلة التأهيلية استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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