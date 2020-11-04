شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ الألماني يفتح الباب من جديد في وجه ألابا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول نادي بايرن ميونيخ الألماني فتح الباب من جديد أمام ديفيد ألابا من جديد عقب تعثر المفاوضات بينهما مؤخرا حول تجديد عقد اللاعب النمساوي. وقال هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، النادي الألماني يحاول فتح الباب من جديد أمام ديفيد ألابا، ولكن عليه أن يتخذ قراره بنفسه الآن، ويسأل نفسه، هل أريد الاستمرار في صفوف «البافاري»، أم لا؟.
وأضاف لموقع صحيفة «شبورت بيلد»، اللاعب النمساوي يتمتع بعلاقات شخصية رائعة داخل النادي، الكل يريد استمراره نظرار لقدراته الفنية، وأسلوبه الرائع مع الجميع داخل باير ميونيخ.
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