شكرا لقرائتكم خبر عن جودي بيلينجهام يتعلم اللغة الألمانية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم الشاب جودي بيلينجهام، لاعب بروسيا دورتموند، تعلمه اللغة الألمانية خلال الوقت الحالي للتأقلم مع فريقه الكروي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لتصريحات نجم الفريق الألماني لموقع صحيفة «ميرور» البريطانية، قال: أنأ أتعلم حاليا اللغة الألمانية، وكنت أحصل أسبوعيا على درسين أو ثلاثة دروس في اللغة الألمانية، حيث أريد أن أتحدثها بطلاقة«.