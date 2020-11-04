زيدان يرفض إراحة لاعبي ريال مدريد عقب معركة الإنتر في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية عقب خوضهم لقاء قوي أمام إنتر ميلان مساء أمس بدوري أبطال أوروبا، واستطاع فيه الفريق الملكي من تحقيق الانتصار الأول له في المسابقة الأوروبية.
ووفقا لموقع «ماركا»، فأن المدرب الفرنسي رفض إراحة لاعبيه بسبب لقاء فالنسيا المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني الذي استطاع المرنجي الفوز به خلال الموسم المنصرم الذي توقف أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
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