شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد لصفوف يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب رافاييل السيبيادي، لاعب فريق يوفنتوس تحت 20 عاما، بفيروس كوونا بعد خضوعه للمسحة الطبية الكاشفة عن الفيروس التاجي. ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لفريق يوفنتوس، فأن اللاعب خرج من معكسر الفريق منذ مساء أمس أصبح غير متواجد مع المجموعة التي تخوض مباراة ليفورنو المقرر لها مساء اليوم. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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