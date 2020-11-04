شتيجن يعود لقائمة برشلونة أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زين الحارس الألماني تير شتيجن، قائمة فريقه برشلونة التي تواجه فريق دينامو كييف خلال الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا. وكان الحارس الألماني غاب عن صفوف فريقه قرابة شهرين نظرا لخضوعه لعملية جراحية في القدم. ووفقا لما أعلنه الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لفريق البرسا، جاء الحارس الألماني العائد من الإصابة على رأس القائمة، وهي، تير شتيجن، نيتو، بينيا، دست، بيكيه، ألبا، روبيرتو، لينجليت، فيربو، بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، دي يونج، بيدري، بويج، جريزمان، ميسي، ديمبلي، تريناكو، برايثوايت، فاتي. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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