شكرا لقرائتكم محمود الخطيب ينهى اجتماعه مع بيتسو موسيمانى بعد 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، والذى عقد فى مقر النادى بالشيخ زايد وامتد لقرابة الـ3 ساعات، وشهدت الجلسة بحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها التحضيرات لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة، ونجح الأهلى فى ضم طاهر محمد طاهر والمغربى بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز، كما تشهد الجلسة حسم الأسماء العائدة من الإعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.

فى سياق متصل، يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 7 نوفمبر الجارى أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، ويبحث المدرب الجنوب أفريقى مع معاونيه خطة الأهلى للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبى للنهائى الافريقى بالتنسيق مع جهازه المعاون فى ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للإصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.

من ناحية أخرى، عادت مفاوضات الأهلى مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى اقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.