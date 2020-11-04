شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام الرجاء فى لقاء الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على قيادة الصاعد أحمد عيد للجبهة اليمنى فى مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر إنطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وفاضل باتشيكو، بين الثنائى أحمد عيد وحازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى قبل أن يستقر فى النهاية، على الدفع بأحمد عيد فى التشكيل الأساسى خاصة لجاهزيته بصورة أكبر بعدما قاد الجبهة اليمنى فى الفترة الأخيرة نظرا لغياب حازم إمام بسبب إصابة العضلة الأمامية واستقر المدرب البرتغالى على الاستمرار فى الاعتماد على الظهير الصاعد بدلا من حازم إمام فى لقاء الرجاء رغم التعافى الأخير من الإصابة.

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.