شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم يوجه نصيحة لصالح جمعة ويؤكد: كان نفسى فتحى يختم مسيرته فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بضرورة التركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق الأحمر، رافضاً فكرة خروجه معاراً من القلعة الحمراء، وقال غانم سلطان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": اللى هتعمله فى الإعارة أعمله فى الأهلى ركز مع الأهلى، خروجك إعارة يعنى انك مقصر فى حق نفسك، صالح موهوب جداً لو ركز 20% هيكون جامد جداً، والمشكلة عنده ، مش عند الأهلى أو أى نادى يروحه ولو عايز يبقى أحسن لاعب فى مصر هيكون أحسن لاعب فى مصر، صالح لو مشى من الأهلى مش هيركز خالص بالعكس.

أضاف: "إبراهيم سعيد أفضل مدافع فى تاريخ مصر، وكان ممكن يكون فى مكان أفضل ولعبت معه وهو أفضل إمكانيات فى مصر كلها، سريع ومهارى ولديه شخصية، ولكنه قصر فى حق نفسه شوية، ولما ركز شوية احترف فى إيفرتون، وكان ممكن يوصل لمكان عالمى أكبر".

واصل: "بدر بانون لاعب كبير جدا ولديه شخصية وسيفيد الأهلى، وكان من أفضل الناس أمام الزمالك، وهو هداف الرجاء، ومعظم أهدافه ليست من كرات ثابته ويجب أن يجيد الزمالك التعامل معه".

واختتم: "إبراهيم حسن وأحمد فتحى أفضل من لعبا فى مركز الظهير الأيمن، وأحمد فتحي كنت أتمنى أن يستمر مع الأهلى ويخيتم حياته فى نادى كبير، لأنه يستحق ذلك".