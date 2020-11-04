شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى فى الصدارة.. أغلى 3 لاعبين فى قمة الزمالك والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك اختباراً صعباً أمام الرجاء المغربى في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم الاربعاء بعدما تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة 11 يوما وبعد أكثر من قرار اتخذه كاف لتحديد موعد مناسب ، وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف، ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية بفضل المغربي أشرف بنشرقي صاحب الهدف.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

وبنظرة سريعة سنجد أن التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك هو أغلى لاعب في مباراة الزمالك والرجاء المغربى الليلة بـ2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت ، بينما يأتي طارق حامد في المركز الثانى بـ 1.2 مليون يورو ، ويحل بدر بانون مدافع الرجاء المغربى في المركز الثالث بـ 1.1 مليون يورو.

التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك 2 مليون يورو

طارق حامد نجم الزمالك 1.2 مليون يورو

المغربى بدر بانون نجم الرجاء 1.1 مليون يورو

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد