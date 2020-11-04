شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. "السد العالى" هدية الأمير للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المدافع السودانى سليمان فارس أحد أهم النجوم فى تاريخ النادى الأهلى، ولد بالخرطوم، وبدأ مشواره مع الكرة بفريق العامل ثم نادى التحرير البحراوى قبل أن ينتقل للعب فى نادى الهلال عام 1950، وبعد عام انتقل لفريق أهلي جدة السعودى، الذى قضى به عامين، قبل أن يهديه الأمير عبد الله الفيصل الرئيس الشرفى للأهلي لاحقاً للنادى الأهلي المصري عام 1953.

رافق سليمان فارس جيل العمالقة، صالح سليم ومكاوى وعبد الجليل حميدة وغيرهم، وقضى مع الأهلي موسمين قبل أن يعود للهلال مرة أخرى عام 1955 لموسم واحد، ثم عاد للأهلي مرة أخرى ليواصل اللعب معه حتى عام 1959 ليعود للهلال مرة أخرى ويعلن اعتزاله فى صفوفه عام 1960.

كان فارس مدافعاً قوياً وسريعاً، وأطلق عليه لقب "السد العالى" بمباراة القمة التى تألق فيها أمام الزمالك فى نوفمبر 1954، حيث أبدع فارس فى مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وحرم نجوم الزمالك وقتها حنفى بسطان وعصام بهيج من تهديد مرمى الأهلي، الذى أنهى المباراة فائزاً بهدفين دون رد، وفى اليوم التالى خرجت جريدة الجمهورية برسم كاريكاتيرى يصور فارس وهو يضع مهاجمى الزمالك فى جيبه.

سليمان فارس كان لاعباً فى أول منتخب سودانى يتم تشكيله بعد الاستقلال عام 1956، وكان نجماً للمنتخب السودانى حتى اعتزاله، وبعد ذلك عمل فارس بالتدريب فى السودان ودرب عدة أندية، أبرزها الهلال، بالإضافة للمنتخب العسكرى السودانى.

فى عام 1998 توفى سليمان فارس بالقاهرة التى عاد ليعيش فيها أيامه الأخيرة، وترك ذكراه كأحد السودانيين الذين دافعوا عن قميص الأهلي وأحبوا القلعة الحمراء طيلة حياته.