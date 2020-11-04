شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يطالب نجوم الزمالك بعبور محطة المباراة "البايخة" على طريقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مباراة الرجاء المغربى الليلة مباراة "بايخة" لابد أن يتخطاها الزمالك لإنهاء الجدل الذى ثار حولها ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مباراة الرجاء المغربى بوخت أوى وطولنا الكلام عليها ونتمنى تكون النهاردة ليلة بيضاء ويصعد الزمالك لنهائى دوري الأبطال الافريقى بأداء ونتيجة ممتعين مثلما فعل الأهلى أمام الوداد المغربى".

ويضيف حازم إمام : "محمود الونش جاهز لقيادة دفاع الزمالك الليلة ، وفى رأيى مباراة الرجاء مباراة روح لازم اللاعيبة تتمسك بالتأهل للنهائى مهما كانت صعوبة اللقاء ، لازم نلعب على الفوز ونسجل هدف يربك حسابات بطل المغرب".

ويحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر الماضى بكازابلانكا بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى.

يدخل الزمالك مباراة الرجاء باحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل السلبي للحاق بالاهلى فى المباراة النهائية ببطولة دورى ابطال أفريقيا.