شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مدافع الأهلى من المشاركة فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعانى رامى ربيعة من إصابة قوية في العضلة الخلفية حرمته من مبارايات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وبات مدافع الأهلى جاهزاً للمشاركة فى نهائى أفريقيا حسب تأكيدات الجهاز الطبى للفريق وهو ما أثار إرتياح الجهاز الفنى للفريق خاصة فى ظل الإصابات المُتتالية التى يعانى منها مدافعو الفريق.

من ناحية اخرى ، حدد الجهاز الطبى بالأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود أول يناير المقبل موعد بدء محمد محمود لاعب الفريق خوض تدريبات فى الملعب بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة غضروف الركبة التى أجراها منتصف أكتوبر الماضى، وفتح الجهاز الطبى للأهلى خط إتصالات مع الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائى جراحات العظام لتحديد برنامج علاج اللاعب الفترة المقبلة بعدما خضع لجراحة فى غضروف الركبة الشهر الماضى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

فيما قال محمد محمود أن الاهلى لم يصبح معقل للبطولات من فراغ، مؤكداً أن مؤمن زكريا هو قدوته يستمد منه الأمل والإصرار والابتسامة مهما كانت الظروف والتحديات، وتابع محمد محمود: "كل اللى حصلى خير وتدابير من ربنا، لازم نتحمل الاختبار ويبقى عندى ثقة فى ربنا واهلى وصحابى وكل من منحنى اصرار وعزيمة، مؤمن زكريا قدوتى، اللى حصلى مش حاجة زى اللى حصل لمؤمن وعالطول مبتسم وراضى وعمرى ماكلمته الا ولقيته راضى وقانع

ويضيف: "خلال 60 دقيقة خدت بطولتين دورى وأنا ملعبتش عمرها ماحصلت، اللى يعدى من جنب سور الأهلى بياخد بطولة جملة سمعتها كتير ومصدقتهاش غير لما شوفت وجربت وحصل معايا ، ناس ملعبتش وخدت خمس ست بطولات، اتربيت على حب الاهلى بس مقتنعتش بالكلام دا الا لما شوفت بعينى ، مبروك للأهلاوية وللجمهور العريق اللى سندنا فى كل حاجة ، احنا بنتسند عليكو عالطول".