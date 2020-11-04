شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يتحدث عن الشواهد المقلقة لحكم مباراة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحكم الدولي السابق "سمير عثمان"، أن هناك بعض الشواهد المقلقة بالفعل بالنسبة لطاقم حكام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساءً على استاد القاهرة، وقال عثمان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لجنة الحكام بالكاف، قامت بتعيين حكم كبير لمباراة الزمالك والرجاء هو ماجيتي نداي، ومرشح للتحكيم في المونديال القادم مع باكاري جاساما".

وأضاف: "لدينا بعض الشواهد المقلقة، خاصة أن ماجيتي نداي تسبب في أزمة كبيرة خلال الموسم الماضي خلال مباراة الصفاقسي ونهضة بركان المغربي"، وهناك أمور مقلقة بالنسبة للجماهير وأتمنى ألا تصل للاعبي الزمالك، لابد أن يكون الكاف على علم بما يحدث بالفترة السابقة، ويجب ابتعاد الاتحاد الافريقي عن الشبهات".

وتابع سمير عثمان: "حكم الساحة والفيديو يكملان بعضهما، ولست قلقا من باكاري جاساما، في الفترة الحالية، خاصة بعدما أبدى الأهلي اعتراضه على هذا الحكم، الأمر جاء لمصلحة الكرة المصرية أن يخرج الأهلي ويعلن اعتراضه على هذا الحكم".

وأضاف: "متأكد أن جاساما لن يتحيز ضد نادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للاعبي الفريق الأبيض في المباراة".

وحول تقييمه للتحكيم في الموسم المنصرم، قال: "التحكيم المصري نجح بنسبة كبيرة في الموسم الحالي، خاصة بعد تطبيق الفيديو، ورغم الانتقادات العديدة لكنهم قدموا مباريات كبيرة، الغرض من دخول الفار هو تقليل الأخطاء، والعدالة كانت سائدة بنسبة من 60 إلى 70% في الموسم الاستثنائي، والفترة المقبلة ستشهد تطور كبير وسيزداد الحكام خبرات كبيرة في الموسم المقبل".