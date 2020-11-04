شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. كل ماتريد معرفته عن الرجاء المغربى قبل الصدام الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

وقبل المواجهة المصيرية نستعرض أبرز الحقائق عن رحلة الرجاء المغربى بالسطور التالية ..

1_الرجاء المغربى تأهل لنصف نهائي دوري الابطال الافريقى في خمسة مناسبات سابقة تأهل في أربعة منها للمباراة النهائية .

2_خسر الرجاء المغربى ثلاثة مباريات في أخر 20 مباراة لعبها بدوري الابطال الافريقى حيث حقق عشرة انتصارات وسبعة تعادلات .

3_خسر الرجاء المغربى مباراتين على ملعبه في أخر 23 مباراة بدوري الابطال الافريقى حيث حقق 13 انتصار وثمانية تعادلات.

4_فى أخر أربعة مباريات جمعته بالاندية المصرية فاز الرجاء في لقاء وتعادل مرتين وخسر أمام الزمالك .

5_احتفظ الرجاء بشباكه نظيفة في 6 لقاءات من إجمالي 13 مباراة خاضها هذا الموسم بدوري الابطال الافريقى .

6_لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 13 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر 3، سجل 19 هدفاً واستقبل 11.

7_لم يستطع الرجاء على ملعبه أن يسجل أهدافاً في شباك الزمالك طوال مبارياتهما معاً .

8_ يمتلك الرجاء 3 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا أعوام 1989، و1997، و1999. فيما اكتفى بالوصافة مرة واحدة بعد أن أسقطته قذيفة تامر عبد الحميد في نهائي 2002.

9_توج الرجاء بالدوري المغربى 12 مرة كان أخرها الموسم الحالي بعد غياب دام 7 سنوات كاملة.

10_يقود الرجاء فنياً لاعبه السابق جمال سلامى صاحب الـ "50" الذى يقود الفريق منذ رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.