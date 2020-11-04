شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يُشيد بصفقة الأهلى القادمة من الدورى التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال أحمد عبد القادر "حمدي" لاعب الأهلي الذي عاد للقلعة الحمراء مؤخراً إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسمياني خلال التدريبات التى شارك فيها اللاعب على مدار الأيام الماضية حيث تحدث المدير الفني للأهلى بشكل جيد عن اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مران الفريق الأول خلال الأيام الماضية قبل لقاء طلائع الجيش الأخير فى ختام بطولة الدور يالتى توّج بها الأهلى.

وظهر أحمد عبد القادر بشكل جيد فى التدريبات الأخيرة للفريق وأجاد اللعب فى مركزى "رقم 10" والجناح الأيسر وهو ما نال رضا موسمياني وجهازه المعاون حيث يرغب المدير الفنى فى الإستفادة من قدرات اللاعب فى اياً من المركزين خلال الموسم المقبل.

وشارك أحمد عبد القادر فى تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة وحصل مع الفريق على راحة عقب مباراة الطلائع على أن تعود التدريبات السبت المقبل إستعداداً لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربى.

وأعلن النادي الاهلى أواخر سبتمبر الماضي ضم أحمد عبد القادر "حمدى" خمسة مواسم قادماً من نادى سبارتا براج التشيكى، ليعود "حمدى" للقلعة الحمراء التى يُعد أحد ناشئيها قبل الرحيل لأوربا وتحديداً التشيك منذ عامين وستة أشهر تقريباً.

ويمتلك "حمدى"، صاحب الـ21 عاماً، عدة صفات يحتاجها الأهلى الفترة المقبلة، فهو لاعب شاب صاحب إمكانيات فنية عالية جعلته هداف فريقه فى قطاع الناشئين بالأهلى لمدة خمسة مواسم مُتتالية، كما حصل على لقب أفضل لاعب فى التشيك الموسم الماضى، ويُجيد أحمد عبد القادر اللعب فى مركزي الجناح الأيسر بجانب صانع الألعاب.



احمد عبد القادر في مران الاهلي



احمد عبد القادر مع لاعبي الاهلي



احمد عبد القادر

فيديو مهارات أحمد عبد القادر "حمدي"