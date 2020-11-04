شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم سلطان يؤكد: الزمالك أحسن فريق فى أفريقيا ووليد سليمان محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق أن الفريق الحالى بالقلعة البيضاء هو الأفضل فى أفريقيا، وقال غانم سلطان فى تصريحات لبرنامح "بى أون تايم": الزمالك أحسن فريق فى أفريقيا حالياً، ولكنه يحتاج إلى مهاجمين فى نفس مستوى مصطفى محمد، وان شاء الله ياخد البطولة ويحترف، وهو لازم يطلع برة، وأعتقد يحتاج الزمالك لمدافع رابع مع الونش وعلاء وعبد الغنى، وظهير أيمن مع أحمد عيد وحازم.

أضاف: مفيش حد أحسن من مصطفى محمد فى الدورى المصرى، ولكن ممكن الزمالك يضم والتر بواليا كلاعب بديل لمصطفى، لكن كلاعب مصرى لا توجد مقارنة مع مصطفى، رغم حبى لمروان محسن .

واصل: أرشح خروج بامبو وعنتر ومحمد عبد السلام للإعارة لاستعادة مستواهم والعودة إلى الزمالك بشكل أقوى.

واختتم: وليد سليمان لاعب محظوظ لأنه ليس من أبناء الأهلى ولكن الجماهير اعتبرته كذلك وسيختم مسيرته فى النادى، واللى جاب موسيمانى ذكى جداً وبصمته ظهرت مع الأهلى فى فترة بسيطة.

ومع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، يدخل في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.