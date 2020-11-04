شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يؤازر لاعبى الزمالك ويطالبهم بتحقيق لقب أفريقيا السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، على دعم فريق الكرة الأول، قبل مواجهة الرجاء المغربى فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحقق الأبيض الفوز بهدف دون رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب.

وغرد الأحمر عبر حسابه الشخصى على تويتر، متمنيًا تحقيق الزمالك لقب أفريقيا السادس فى تاريخ القلعة البيضاء، قائلاً: "حلم السادسة إن شاء الله".

ويدخل فريق الرجاء المغربى، مواجهة الزمالك، بدون حارسه الأساسي أنيس الزنيتي، المصاب بفيروس كورونا المستجد، بجانب ثنائي الدفاع محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة، لنفس السبب، واضطر جمال سلامى، المدير الفني لفريق الرجاء، إلى الاستعانة ببعض لاعبيه الشباب، من أجل إكمال قائمة الفريق، لخوض مواجهة الزمالك.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة فى لقاء الليلة، لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة على ستاد برج العرب، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.

ولعل تأجيل المباراة عاد ببعض الفوائد علي فريق الزمالك الذي استعاد جهود الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة إقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات.