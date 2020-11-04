شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن موقعة الزمالك والرجاء المغربى الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا. بعد أن تأجلت أكثر من مرة نتيجة لإصابة عدد كبير من فريق بطل المغرب بفيروس كورونا، حيث كان مقرر إقامة المباراة يوم 24 اكتوبر الماضى، ثم تم تأجيلها للأول من نوفمبر الجارى، قبل الاستقرار على إقامتها الليلة ، ونلقى الضوء في السطور التالية عن كواليس هذه المواجهة..

س: ماذا قدم الزمالك في النسخة الحالية لدوري الابطال قبل مواجهة الرجاء ؟

ج: لعب الزمالك 13 مباراة قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة، فاز 7، تعادل 3، خسر 3، سجل 24 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء في المغرب ؟

ج: خسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف، ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية بفضل المغربي أشرف بنشرقي صاحب الهدف.

س: ما سيناريوهات صعود الزمالك للمباراة النهائية ؟

ج: يحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، ، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

س:ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربى الليلة ؟

ج: من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد

س: متى تقام المباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى ؟

ج: الفائز من لقاء الزمالك والرجاء سيلاقي الأهلي -الذي أقصى الوداد المغربي من نصف النهائي- في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.