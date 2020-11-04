شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يُجبر بيراميدز على المدرب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة تدريب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، يحظى بنصيب الأسد على طاولة مسئولو النادى، حيث يرغبون فى حسم الملف فى أسرع وقت للإعلان عن أسم المدرب الجديد بداية الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من استغلال فترة الإعداد للموسم الجديد من بدايتها.

ورغم أن بيراميدز استقر على التعاقد مع مدير فنى أجنبى، إلا إنه مازال لم ينجح فى الإتفاق مع أى مدرب حتى الأن، نظرًا للظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، والذى قد يتسبب فى صعوبة الاتفاق مع مدرب أجنبى جديد يتولى المهمة فى الوقت الحالى خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، نظرًا لخوف الخواجات من توقف حركة الطيران بين البلاد فى أى وقت مما يمنعهم من العودة لبلادهم، لذلك يجد بيراميدز صعوبة فى التعاقد مع مدير فنى فى الوقت الحالى.

وبسبب "كورونا" قد يلجأ مسئولو بيراميدز للمدير الفنى الوطنى خلال المرحلة المقبلة، فى حالة عدم التمكن من التعاقد مع أجنبى، لاسيما وأن إيهاب جلال يعد الأقرب فى حالة حدوث تغير فى الخريطة والتفكير فى التعاقد مع مدرب مصرى، لاسيما وأن إيهاب جلال كان سبق واتفق مع المسئولون بالنادى الأزرق على تولى المهمة خلفًا لتشاتشيتش، إلا إنهم تراجعوا عن الفكرة حينها.

وكان مسئولو نادى بيراميدز حصروا اختيار المدير الفنى الجديد فى 5 جنسيات، والذى سيتولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز عن السير الذاتية التى يتم دراستها فى الوقت الحالى لاختيار أفضلهم والتعاقد معه ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى أن الأختار تم حصره فى عدة جنسيات وهم أرجنتينى أو برازيلى وأسبانى وأيطالى وبلجيكى، لاسيما أن المدسة اللاتينية قد تكون هى الأقرب فى الوقت الحالى، خاصة أن المدرب المرشح عمل فى إحدى الدول العربية الأمر الذى يجعله يحظى بالنصيب الأكبر فى أسهم الأختيار.