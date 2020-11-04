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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 4/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرز 7 منها، التشكيل المتوقع للزمالك ضد الرجاء.. عودة محمود علاء وتعليمات خاصة لـ"ساسى"، كاف يحدد موعد تحرك الزمالك والرجاء لملعب حسم بطاقة النهائى الإفريقى، والخطيب يجتمع مع موسيماني في الأهلي لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الرجاء.. عودة علاء وتعليمات خاصة لـ"ساسى"

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، حول ملامح التشكيل الذى سيدفع به فى مواجهة الرجاء المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، التى ستجمع الفريقان فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

كاف يحدد موعد تحرك الزمالك والرجاء لملعب حسم بطاقة النهائى الإفريقى

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، السادسة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، موعدا لتحرك الزمالك والرجاء من فنادق الإقامة للتوجه إلى ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لخوض المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، فوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

إقامة لقاء الزمالك والرجاء فى موعده بعد ظهور حالتى كورونا بحكام الـVAR

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إن لقاء الزمالك والرجاء المغربى، سيقام فى موعده بالتاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، بعد ظهور حالتى كورونا فى حكام تقنية الفيديو حيث سيتم استبدالهما من جانب الـ"كاف"، استعدادا لإقامة المباراة التى تجمع الفريقين فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

الخطيب يجتمع مع موسيماني في الأهلي لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسة مطولة مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في مقر النادي بالشيخ زايد، لبحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها التحضيرات لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديد اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة، ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون واحمد رمضان بيكهام فيما لازال هناك مفاوضات مكثفة مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز، كما تشهد الجلسة حسم الأسماء العائدة من الإعارة، وكذلك اللاعبين الراحلين عن النادي.

الرجاء يُطالب الأهلي بتسديد 31 مليون جنيه "كاش" للحصول على بدر بانون

طلب نادي الرجاء المغربي من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى الأهلي الصفقة تقريباً. الاهلي يُجهّز حسين الشحات للنهائي الأفريقي بعد "شكوى" الخلفية يقوم الجهاز الطبي للنادي الأهلي بتجهيز حسين الشحات لاعب الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وحرمته من مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي بإستاد السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز التى توّجبها الأهلي ويرغب الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل مثالي علي الصعيد الطبي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة النهائي التي ستكون أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يضع 3 أجانب على قائمة الراحلين