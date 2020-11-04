شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله والعطار ممثلان عن الجبلاية فى مباراة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية ، لمباراة الزمالك و الرجاء المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، التى ستجمع الفريقان فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

ويأتى تشكيل الزمالك المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة الثلاثى حازم إمام ومحمود علاء وفرجانى ساسى بعد غيابهم عن لقاء الذهاب بسبب الإصابات المختلفة حيث عانى حازم إمام ومحمود علاء من إصابات عضلية بينما كان يعانى فرجانى ساسى من الإصابة بفيروس كورونا، ومنح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، تعليمات خاصة لفرجانى ساسى بأهمية لعب دور المهاجم الوهمى والاختراق من العمق حيث خصص له باتشيكو تدريبات على المرمى.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، السادسة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، موعدا لتحرك الزمالك والرجاء من فنادق الإقامة للتوجه إلى ستاد القاهرة الدولى فيما أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها جميع عناصر الزمالك المتواجدين فى معسكر الفريق، سلبية عيناتهم جميعًا، قبل مواجهة الرجاء المغربى، وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن أسماء حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام الرجاء المغربى المقررة إقامتها اليوم الأربعاء، أسند "كاف" قيادة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من: السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى، فى مركب محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.